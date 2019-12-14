橫跨銅箔基板及電力線纜兩生產領域的宏泰（1612）電力線纜廠搬遷後，12月出貨比11月好，只要國際銅價不大幅下滑，第四季本業有機會轉虧為盈，2020年營運會比2019年好。為活化土地資產，分割標售大園廠一半廠房及土地，台南永康廠及台中港商業區土地將開發或出售。

宏泰總經理潘鈞雄12日表示，宏泰為整合生產基地，將電力事業生產設備花半年時間從南崁廠遷移至觀音廠，是第三季本業虧損380萬元，11月及前11月合併營收雙雙下滑的主因。隨著遷廠告一段落，宏泰斥資1億元添購161KV生產設備，生產速度比以往快一倍，加上宏泰2019年拿到台電161KV電力線纜開口合約，2019年第四季起陸續交貨，12月出貨可望比11月好，2020年營運也會優於2019年。

潘鈞雄指稱，電線電纜營運受遷廠因素影響，短期略有衰退。配合政府大力推動綠能開發政策、離岸風力發電、太陽能電廠等，已獲高科技大廠認證，也取得台電綜合研究所監製及定型見證試驗的高壓防鼠蟻電纜認證，也量產出貨，是台灣首家擁有實績的電纜廠。對於爭取綠能發電、公共工程、民間建廠各項工程建案，漸有成果，2019年第四季慢慢出貨，2020年持續出貨。

潘鈞雄表示，宏泰銅箔基板月產能25萬～30萬片，規模相對比其他同業小，主要供貨給台灣PCB廠商，占營收比重20％～30％。因應5G時代來臨，積極推廣HTE－700G等系列HSD材料，未來重點是提升高頻高速基板材料的銷售占比，並持續研發6G世代高速高頻材料。

潘鈞雄指出，宏泰大園廠占地一半廠房及土地，九月以4.9888億元公開標售，但以流標收場，等年底合約到期再決定後續處理；台南永康廠占地600坪土地，台中港商業區5百坪土地，都計畫開發或出售。

(工商時報)