吳心緹獲邀擔任日本「JR只見線」應援大使，13日出席「JR只見線」攝影展，由於先前她曾被拍到和「虎爺」吳念軒在健身房約會，今被問起雙方感情，吳心緹說「是一起健身的好朋友」。

吳心緹捕捉美景。傳遞娛樂提供

吳念軒13日剛好出席新戲《粉紅色時光》開鏡，戲裡和方志友談姊弟戀，戲外他也和大3歲的吳心緹爆緋聞，他13日坦言很欣賞吳心緹，外型漂亮、工作努力又認真，並說「有消息會告訴大家」。吳心緹有默契的隔空回應說，「謝謝念軒的稱讚，他很帥、工作很認真、全力以赴，我們目前就是健身的好朋友，如果有好消息會跟大家說，請大家多多支持他的新戲」。

今年初受福島縣知事任命為「JR只見線應援大使」的吳心緹，肩負將JR只見線美景介紹給更多台灣民眾的使命，第一次到只見線，被沿線美景風貌折服，形容：「景色如繪本般的美麗。」吳心緹第一次造訪只見線時剛好是冬天，一片銀白美麗世界；今年11月初，她再次造訪，浪漫的金黃秋色更令她驚嘆不已。

吳念軒。

吳心緹。傳遞娛樂提供

(中時 )