為響應政府「新南向政策」持續發光，加上緬甸是新南向政策亟欲推動的藍海區塊，越來越多台商產業在緬甸布局設廠, 且台灣旅客遊緬甸人數近年大幅成長。為看重台灣市場，緬甸國際航空與雄峰旅行社合作以包機直航的形式開闢「台北－曼德勒(瓦城)」 , 空中航程4小時即可抵達，讓遊客能輕鬆前往不需轉機。

2012年以愛之名：翁山蘇姬由華裔巨星楊紫瓊飾演翁山蘇姬，自此掀起海內外華人對於緬甸這個國家的關注，緬甸是一個歷史悠久的文明古國，不僅氣候溫和，而且旅遊資源豐富；其獨特的人文風貌和靜謐原始的自然景觀至今仍保存得相當完好。緬甸屬佛教國家，同時也是宗教信仰自由的國家，到緬甸旅遊，巡禮古代皇城、神秘佛塔、雄偉皇宮、夢幻茵萊湖以及獨樹一幟的民情風 俗、豐富多彩的傳統節日，都將會讓遊客留下深刻的印象和美好的回憶。

擁有世界文化遺產的緬甸位於東南亞中南半島西部，緊鄰印度、孟加拉、中國、泰國及寮國，是東南亞國協成員國，國土面積約67.65萬平方公里，約是台灣的19倍之大，與台灣時差1.5小時。 緬甸是中南半島面積最大的國家, 東南亞第二大國，也是世界上排名第40大國家, 人口約五千多萬。緬甸第一大城仰光曾經是首都，但2005年軍政府宣布遷都奈比多。行政區分為7省，主要人口為緬族，佔總人口68％，其次為少數民族撣族、克倫族、若開族、華人等。

根據萬事達卡公布的最新調查報告「全球目的地城市指數」，2018年台灣出國旅遊人數超過1664萬人次，首次擠進全球前10名，突顯台灣人出國旅遊的意願越來越高。此外, 根據世界銀行2018年6月預測，2019年緬甸經濟成長率為6.9％，遠高於全球經濟成長率3％。

由於看好台緬兩地大量的觀光與商業需求，雄峰旅行社與緬甸國際航空合作以包機直航的形式開闢「台北－曼德勒(瓦城)」 , 預計於2020年1月18日正式首航 , 每週六出發, 並自4月22日起增闢為每週三、六出發, 每週飛兩班次, 新航線的加入將可提供台灣旅客赴緬甸旅遊更多樣且便捷的選擇, 且更方便台商在東協市場的布局，對於政府新南向工作的推動，在文化、教育、人文、旅遊及經貿等整體方面將有更多實質的進展。

金遠東旅遊集團很榮幸邀請緬甸國際航空MAI（Myanmar Airways International，IATA：8M，ICAO：MMA）來台開航，緬甸國際航空是緬甸第一家飛航國際航線的航空公司，旗下子公司AIR KBZ負責運行國內航線，緬甸國際航空MAI運營仰光與新加坡、曼谷、吉隆坡、印度菩提迦雅、廣州和加爾各答之間以及曼德勒與曼谷之間的航班,同時也曾經以飛航包機的形式,飛往韓國首爾和日本大阪。

緬甸國際航空MAI是國際航空運輸協會IATA的成員, 也是緬甸第一家獲得國際航協運營安全審核計畫(IOSA)運營商稱號的航空公司, 在由東盟商業諮詢委員會(ASEAN-BAC)主辦的2014年東盟商業獎中, 緬甸國際航空 MAI被評為緬甸「東盟最受尊敬的企業」。

緬甸國際航空公司的機隊包括：空中巴士三架A319及一架A320。為加強促進與其他國家的交流與經濟文化發展，緬甸國際航空公司相信，在未來幾年內，該品牌勢必會成為東南亞精品航空的象徵！

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