北京昨天深夜宣布與美國達成第一階段貿易協議，美國政府也同步宣布雙方共識；但對於第二階段磋商何時開始，中方指將視第一階段協議落實情況，而非美國總統川普所說立即展開。

據《中央社》指出，大陸國務院新聞辦公室昨晚11時舉行記者會宣布已就第一階段經貿協議文本達成一致，美方將履行分階段取消對中國產品加徵關稅的相關承諾，中方也會考慮不實施原擬於15日生效的對美產品加徵關稅措施。

但是在中美政府同時宣布達成第一階段經貿協議之際，川普卻獨自發布推文說，下一階段的談判會立即開始，而非等到2020年美國大選之後。

對此，大陸財政部副部長廖岷在記者會表示，第二階段的磋商將取決於第一階段協議的落實情況。

據大陸的記者會網路直播，廖岷在會上說，「雙方現在剛剛就第一階段協議達成了一致，當務之急是把這份協議簽下來、落實好，發揮協議的三個作用：一是促進雙邊經貿合作，二是增進中美兩國和全球人民的福祉，三是穩定全球市場的預期」。

他表示，有關後續磋商何時開始、何時進行，都有待雙方工作層繼續商量。

(中時電子報)