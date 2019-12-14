台視、楊麗花歌仔戲《忠孝節義》正播出第四單元「路遙知馬力」，陳亞蘭飾演瀟灑公子哥「路遙」，網友封她是這輩子一定要結交的「高富帥好友」，劇中陳亞蘭被女主角林佩儀狂追，有別於前幾個單元「蘭式撩妹」功力，四個單元跟六個女性角色有過情感交流「關係」，陳亞蘭此次在《路遙知馬力》單元則被狂撩，甚至還被女主角直接通緝，大街賣唱自封是「路遙之妻」，讓她笑虧身上被安裝了GPS，不論躲到哪、林佩儀就追到哪，直喊「天敵出現，快傳授我遠離天敵方法」。

陳亞蘭為《忠孝節義》，動用自己組的「歌仔戲情義相挺」班底，從第一單元《萬古流芳》加盟演出的白雲與伊正，到第四單元的郭子乾與王彩樺、邱逸峰及陳文山等人，都是一通電話或一個訊息，甚至不問檔期就助陣演出，讓她非常感動。其中王彩樺在「路遙知馬力」單元飾演媒人婆，網友直呼是她繼《花甲》後又一逗趣角色。陳亞蘭說，曾找過王彩樺演舞台劇《牛郎織女》，舞台上贏得觀眾如雷掌聲，這次在演媒人婆時，歌仔戲的唱腔與身段顯得駕輕就熟，逗樂大家。

此外，楊麗花歌仔戲《忠孝節義》收視與口碑雙贏，14日起每週六中午十二點半公視播出，連播兩集，台視、楊麗花歌仔戲《忠孝節義》每週一至週五晚間八點到十點台視播出。

陳亞蘭（左）在《忠孝節義》遇到天敵林佩儀。（麗生百合提供）

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