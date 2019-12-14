塭子國小逾百名學生13日「扛魚」、「拉網」踩街邀村人參加將在14日登場的運動會，途中不僅可愛模樣吸睛，手中的道具也令漁村人超有共鳴。（謝佳潾攝）

塭子國小逾百名學生13日「扛魚」、「拉網」踩街邀村人參加將在14日登場的運動會，途中不僅可愛模樣吸睛，手中的道具也令漁村人超有共鳴。（謝佳潾攝）

佳冬鄉塭子國小為翻轉外界對漁村的刻板印象，家長與老師攜手打造養殖文化嘉年華，逾百名學生13日透過「扛魚」、「拉網」的裝扮，繞村踩街邀約村民參加14日登場的校際運動會，而可愛模樣果真吸睛引起討論，當中他們穿戴的道具更是令漁村人產生共鳴。

「要來參加哦！」塭子國小全校逾百名學生有的扛魚、有的拉網，一群人浩浩蕩蕩走在塭豐村的大街上，逢人揮手的模樣彷彿大明星在走星光大道，但仍不忘童言童語地吆喝大家要來參加學校的運動會，可愛模樣逗得陪在一旁的家長哭笑不得，而觀賞遊行隊伍的街坊也笑得合不攏嘴。

吳姓家長說，其實這也不是學校首次舉辦踩街，但今年真的很特別，甚至有種「別具意義」的感覺，往年的踩街不是手拿裝沙的瓶子當樂器、就是大眾化的遊行打扮，不像今年很有漁村的味道，他們扛的魚拉的網就是我們的生活，長輩看了會感動。

塭子國小指出，養殖文化嘉年華辦得很成功，家長或村民的反應都很好，希望藉此翻轉外界對漁村的刻板印象，佳冬鄉不是只有地層下陷，偏鄉也有偏鄉的文化特色。

(中時 )