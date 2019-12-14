總統蔡英文13日和嘉義縣民進黨立委參選人陳明文聯合造勢晚會，逾萬人湧入，不過當壓軸演講的蔡英文還在台上賣力致詞時，後方支持者卻已開始悄悄走了，準備搭遊覽車回家。

「蔡英文陳明文聯合造勢晚會」昨晚登場，包括桃園市長鄭文燦、嘉義縣長翁章梁、新竹市長林智堅、行政院副院長陳其邁、副總統陳建仁也來站台。主辦單位準備1萬張椅子，活動晚上7點左右現場已經喊出1萬人，「椅子都不夠坐」，支持者不斷高喊「蔡英文凍蒜」、「陳明文凍蒜」。

蔡英文在嘉義縣長翁章梁、陳明文等人陪同下，以大進場方式進場，幾百公尺就走了5分鐘左右。蔡英文大聲疾呼，她執政絕對經得起考驗，好成績能不能延續，未來要推動的政策能不能做就看這一次。香港媒體《中評社》卻拍到，當蔡開始致詞後，會場後方的支持者竟悄悄地離去，後方座位區已空蕩蕩，隊伍前頭還有人舉牌引導，準備搭遊覽車離開。甚至到了致詞尾聲，連較前方的區塊也因支持者散去，也空了出來，只剩舞台前方數百人還留在座位上。

蔡英文還在台上和候選人手牽手造勢，後方有些支持者悄悄走了，僅剩前方數百人攏沒離開。（取自《中評社》）

(中時電子報)