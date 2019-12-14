2020年大選剩不到1個月，資深媒體人韋安認為高雄最需要的不是「發大財」，而是「還大債」。韋安建議，國民黨總統參選人韓國瑜若想要勝選，必須承諾未來中央劃撥1500億預算，幫高雄還債。

韋安在臉書指出，韓國瑜若想要當選，必須在高雄少輸為贏。想要擺脱「落跑市長」的厭惡感，不是承諾若當總統，每周在高雄住3天，就可以說服高雄人。而關鍵的一個字，就是「錢」。韓國瑜應該認真、嚴肅地推出一項針對高雄的政見：「未來中央劃撥1500億特別預算，幫忙償還高雄3000億負債的一半」。若這樣做的話，高雄人才有可能再次挺他。

韋安認為，高雄最需要的並不是「發大財」，而是「還大債」。「還債1500億」，不能只是喊喊口號，而是要由國政團隊提出有可行性的中央預算配套方案，例如由中央舉債，分4年撥付等，韓一定要有莊重的承諾。韋安另外指出，1500億看起來也許是大數目，但只要能重振高雄經濟，就能帶動整個南台灣發展，有十足的正當性。而且，此舉也有回報高雄為台灣經濟長期犧牲的合理性。

(中時電子報)