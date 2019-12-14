美國和中國達成外界期待已久的貿易協議，標誌美中近兩年逐漸升溫的貿易爭端告終，不過美股今天多數變動不大。

道瓊工業指數終場上漲3.33點，或0.01%，收在28135.38點；標準普爾500指數上漲0.23點，或0.01%，收在3168.80點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲17.562點，或0.20%，收在8734.879點。

(中央社)