2020總統大選，親民黨總統候選人宋楚瑜、國民黨韓國瑜和民進黨蔡英文「三腳督」，YouTuber「北青」昨天傍晚來到高雄左營區的自由黃昏市場進行街頭民調。韓國瑜以116票（60%）輾壓蔡英文的70票（37%）。網友看完民驚喊：「蔡要哭暈在廁所了。」

「北青」上傳民調直播，他昨天傍晚來到高雄自由黃昏市場作街頭民調，韓國瑜以116票（60%）大幅領先蔡英文的70票（37%）及宋楚瑜的6票（3%）。「北青」說，他沒看過這麼多人的黃昏市場，他自己也被嚇到，好多人，這邊的人也好熱情，是個好所在。

網友紛紛說：「自由算是很多北高雄去的市場，讚~」、「自由算北高雄很大的市場，人流量相當大！」、「左營是韓國瑜大本營、在果貿區更是藍中之藍，橋頭區就是綠中之綠！」、「感謝管媽的助攻！韓又往總統府邁前一步了！」、「看了好爽，讚啦！」

(中時電子報)