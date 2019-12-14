本土劇女星陳子玄，被爆與大15歲老公的陳建隆婚變，4年婚姻畫下句點，事隔數日突然在臉書曬出和兒子合照，並向他道歉：「對不起，不能再給你最好的」，字句中充滿對兒子的愧疚。

陳建隆臉書曬出和兒子在車上的自拍照，只見兩人面對鏡頭露出燦爛微笑，不過因為與老婆陳子玄結束4年婚姻，便在臉書PO文向兒子道歉：「對不起讓你跟把拔走一樣的路，只能給你最溫暖的，不能再給你最好的」，對於讓兒子走自己的「回頭路」感到相當內疚，最後更語帶感概寫下：「陪伴在你身邊的⋯永遠是最親的人，雖然不在豐衣足食，至少我們現在是快樂的」，讓人看了為之動容。

陳建隆PO文向兒子致歉。（圖／陳建隆臉書）

對於外界頻頻揣測兩人婚變原因，他僅表示雙方是經過審慎溝通後做出了這個決定，對於接下來的是是非非不會再多說與解釋，更強調有好好把你們愛的子玄顧好，讓她無後顧之憂的回到父母身旁與喜愛子玄的朋友們手中，謝謝你們關愛。

(中時電子報)