徹夜3度對峙！台南國民黨部炸彈犯中槍遭逮

涉嫌在國民黨台南後壁黨部放置疑似爆裂物的嫌犯，與警方在高雄市區連夜對峙12小時，清晨6點40分警方進行第三波攻堅，套房內傳出多聲槍響及撞門聲，隨後救護車立即抵達現場，將右腹中彈昏迷的嫌犯送醫，也在屋內起出疑似用來製作爆裂物的瓶裝原料。

對峙一夜！傳國民黨部炸彈客投降

警方與嫌犯自13日晚間七點起，僵持將近10小時。攻堅前，警方用擴音器心戰喊話，要嫌犯把炸彈遙控器從窗戶丟出來，或是脫光上衣、趴在地上爬出大門投降，嫌犯絲毫不為所動。

凌晨4點24分，警方決定展開第一波攻堅，警方在嫌犯藏身大樓對面直接開火，催淚彈與實彈齊射，嫌犯也不甘示弱，從浴室氣窗持改造手槍激烈還擊十餘槍。

凌晨5時許，警方再度心戰喊話無效，展開第二波攻堅，再度催淚彈與實彈齊射，嫌犯依然頑強抵抗，以手槍回擊，隨後現場再度陷入寂靜。

凌晨6時40分，霹靂小組直接破門攻堅，現場傳出槍聲，嫌犯右腹中彈就逮，胸部、膝部有外傷，被警方送往高雄醫學院搶救。警方表示，待嫌犯傷勢穩定，再送回台南接受訊問。

刑事局南部打擊犯罪中心與高市警方13晚間包圍高市苓雅區永樂街一處大樓，台南霹靂小組也全付武裝趕抵現場加入攻堅，刑事局長黃明昭也趕抵現場坐鎮。現場拉起封鎖線，還開來防爆車待命，消防人員也在一旁拉起水線戒備，氣氛緊張，附近大樓住戶人心惶惶。

晚間九點多，疑似嫌犯躲藏的四樓窗口突然傳出「閃遠一點！不然要炸了喔！」疑似是嫌犯揚言要從窗口丟出爆裂物，警方立刻擴大封鎖線，強調「接獲危險的情資」要現場記者、圍觀群眾後退，避免危險發生。晚間11點，嫌犯從窗口丟出一罐兩公升寶特瓶，直接砸落在馬路上，疑似裝有不明液體，嚇壞現場所有人。

據傳嫌犯躲藏在四樓屋內，警方不斷派嫌犯母親及家屬上樓與其談判，但都沒有進展，過程嫌犯還不斷朝外放話、揚言要引爆炸彈。

為求安全，警方現場三度擴大封鎖線，周邊約數十名住戶受管制、直至深夜三點仍無法回家，在封鎖線外等待，身心疲憊。晚間11時50分，嫌犯疑似開一槍警告，要警方找來、上門溫情喊話的家人離開，否則就要對外掃射。

(中時電子報)