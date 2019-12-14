游擊手桂格瑞斯(Didi Gregorious)新球季確定不會返回洋基了，他本周與費城人簽下1年1400萬美元合約，希望明年能打回自己的身價。Didi前日在推特正式揮別老東家：「感謝在洋基那美妙的5年，跟一群優秀的夥伴，也感謝球迷的噓聲和加油聲，你們讓我變得更好。」

洋基今年季外直接放棄Didi，也不給他合格報價(1年1780萬美元)。其實Didi前兩年都是全聯盟最好的游擊手之一，去年因為韌帶置換手術才陷入低潮，偏偏碰到合約年，所以他已經不值得合格報價了。洋基的野手競爭激烈，Didi受傷期間，超級新人托瑞斯(Gleyber Torres)很快取代他的游擊位置。

費城人新帥碰巧是前洋基總教練吉拉迪(Joe Girardi)，也就是桂格瑞斯的老教頭，可惜他們是國聯球隊，要跟洋基對決必須等到世界大賽了。桂格瑞斯明年春訓滿30歲，要拚大合約就看新球季的表現了。

(中時電子報)