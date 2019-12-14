西屯區公所點亮燈海隧道。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

耶誕樹點燈。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

西屯學童創作手繪燈籠。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

響應2020台灣燈會，西屯區公所邀集惠來、上安、上石國小上百位學童及家長一同繪製花燈，搭配大型聖誕樹，將公所廣場營造成大片燈海隧道；台中市政府建設局長陳大田、西屯區長陳寶雲等人，13日晚上參與點燈儀式，絢麗燈海充滿中西合璧的溫馨氛圍，絕美景致令人屏息。

西屯區公所點燈儀式，由上石國小室內樂團弦笛聲揭開序幕，接著由西屯區長陳寶雲頒發感謝狀給3所國小及潮洋里福德祠，建設局陳局長、西屯區陳區長、惠來國小校長謝秀娟、上安國小校長陳華玲、上石國小校長劉益嘉等人，一同將手放置主燈前，點亮廣場前燈海，引起現場民眾一片驚呼。

陳寶雲表示，此次布置以中式燈籠結合西式聖誕樹為主燈，並搭配學童的各式創意彩繪，呈現童趣與慶賀農曆新年的春節場景，展期自即日起至2月23日止。此外，公所也特別規劃「健康休閒」、「親子共遊」、「創意時尚」及「知性懷舊」4條玩樂路線，歡迎各地遊客前來欣賞燈海，領略不同的西屯之美。

(中時 )