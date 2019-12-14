外號「阿文」的吳姓炸彈客，與警方進行13小時的一夜對峙後，在終於在清晨6點46分中彈後棄械投降，結束漫長驚險的一夜。

警方凌晨派出談判專家，帶著吳男的親友多次與他對話勸降，希望能軟化對方但試都無效，因此分別進行二次攻堅，雙方駁火超過百餘槍,並多次使用催淚彈與震撼彈，宛如當年圍捕時大槍擊要犯陳新發翻版。

警方分別在凌晨4點與5點，發動2波攻堅行動，先由霹靂小組與特勤中隊，持防彈盾牌潛入吳男藏匿的4樓梯間，在現場雙方就近戰駁火，連開百餘槍以上，吳男至少也開了20於槍反擊，警方同時丟擲催淚瓦斯，喝令吳男棄械投降，但吳男躲到牆角，拿著疑遙控引爆器，同時用槍抵頭揚言要同歸於盡，警方擔心炸彈引爆，暫時停止行動。

直到清晨5點45分，吳男弟弟和親友也到場苦勸，雙方展開談判，經過一小時勸降，趁吳男疏於注意時在度開槍擊中吳男，並衝入現場壓制，才在清晨6點46分結束這場驚心動魄的警匪槍戰。

(中時電子報)