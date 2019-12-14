女星何如芸和美侖飯店董事王敏錡結婚16年，育有2個兒子，日前她證實隱忍豪門婚姻已經10年，並在今年4月提出離婚，昨夜她則在臉書PO文表示婚姻被高度關注下，只希望不要變成更沈重的打擊，也希望能顧及孩子的想法，不要讓他們留下不美好的印象。

何如芸表示藝人在離婚過程，因為媒體過度關注，導致雙方都會被刺激和受傷，為了不讓離婚變成沈重打擊，除了都須抱持著體諒對方的心態外，更要以孩子的視角為主，不能讓他們留下不美好的印象，對於丈夫她選擇不惡言相向，反倒感謝他16年來的照顧，讓她擁有一個家和2個可愛孩子，畢竟這些美好記憶絕不會被抹滅，更向老公喊話：「希望可以一起理性處理，讓孩子的成長，沒有遺憾」。

何如芸臉書全文。（圖／何如芸臉書）

對於離婚一事，何如芸表示忍了很多年或許是錯誤方式，一再壓抑也讓婚姻之路變得更困難，但可以肯定絕對不是壞事，對此她則是樂觀看待，表示：「黎明前的路最黑也最難走，我期待陽光重新普照的那天，祝福」。

(中時電子報)