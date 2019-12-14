台南玉井區三埔里一處3樓民宅佛堂凌晨一點遭到縱火，造成7死3傷的慘劇，據了解，起火民宅是一處一貫道佛堂，平時至少都住著超過40名以上信徒，消防隊在撲滅火勢後，在屋內發現6具焦屍與一名疑遭濃煙嗆死的陳姓女子，經過清查身分，警消公布死傷名單如下：

玉井三埔共修堂大火

死者包括住台中大里的謝振益、吳麗卿、謝翎筠一家三口。住玉井的陳榮華、馬珈薰夫妻。住雲林虎尾的男子高國禎；住彰化溪州的女子陳美妍。另外住玉井的曾惟昱、曾騰逸兄弟檔與一名陳姓消防員受傷。

(中時電子報)