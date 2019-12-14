大陸官方13日夜裡聲明說，陸美已就第一階段經貿協定文本達成一致。大陸官媒《環球時報》14日社評表示，這是陸美貿易戰約20個月來雙方首次就一個協定文本達成一致，這可謂是陸美經貿對話取得的一項階段性成果，意味著雙方向前邁出了一步。國際社會一直在期待雙方邁出這一步，從12到13日全球股市的樂觀上揚可以看出，陸美協議對鼓舞全球市場的信心，推動各方以共贏方式解決貿易糾紛，將起到積極作用。

社評指出，陸美就第一階段協定文本達成一致是件不容易的事情。如何定義雙方邁出的這一步，它對重整被貿易戰攪亂的全球市場所產生的積極效應能否持續穩定，形成正能量的更多聚集，還取決於陸美雙方接下來的努力。

社評稱，第一階段經貿協定文本是陸美雙贏產物，對全球利好也實實在在。各國投資者反應最真實，他們不會用真金白銀去裝腔作勢。

陸美貿易戰打了約20個月，兩國誰也無法做到壓倒對方、肆意推行單方面意志，這已是兩國主流社會的真實認識。要早點讓貿易戰在擴大的路上停下來往回折返，雙方就必須相互有所妥協，接受一個雙方利益的最大公約數。

社評認為，美陸貿易戰是在美方對陸戰略思維發生變化的背景下出現，必須讓發動貿易戰的華府找到結束貿易戰的戰略動力，這個進程才可能越走越有勁頭。只要美方實事求是，不想當然，這樣的戰略動力就可能形成並逐漸擴大。因為貿易戰不是幫助美國與大陸開展戰略競爭的有效方式，它既嚇不倒大陸也做不到有效削弱大陸，而且這個過程所意味的美國經濟成本逐漸上升是很確定的。

社評希望，陸美能夠多從第一階段經貿協定文本中汲取積極的東西，以此為契機，對通過耐心談判消除、減少分歧，建立起更多信心。

社評認為，大陸人還要看到，貿易戰是美方挑起的，大陸是被迫應戰方，在中共黨和政府的堅強領導和有力組織下，陸方一直堅守「不願打、不怕打、必要時不得不打」的原則，既堅決鬥爭，又敞開談判大門，大陸的戰線從未紊亂。大陸是有力量，同時也有意志和智慧的大國，這一切在過去的這段時間裡得到進一步證明。

社評強調，大陸願意從大歷史的視角，看待這場貿易戰與大陸擴大改革開放之間可能形成的多元關係。大陸老百姓提升消費水準需要美國優質農產品等的參與，加強智慧財產權保護、擴大市場准入是大陸擴大改革開放必須包括的方向。大陸的胸懷越大，發展的路就能夠走得越遠。

(中時 )