英國下議院選舉落幕，英國如期於明年一月底前脫歐可能性大增。希望續留歐盟的蘇格蘭首席大臣施特金選後重提再度舉辦獨立公民投票的意願，但英國首相強生今天說，他不會同意。

英國由英格蘭、蘇格蘭、威爾斯及北愛爾蘭4個構成國組成。

這次選舉重新選出下議院650席議員，強生（Boris Johnson）率領的保守黨獲勝，意味他將順利獲得國會支持，可遵守歐盟給予的期限，如期於明年1月31日前脫歐。

施特金（Nicola Sturgeon）除了是蘇格蘭首席大臣外，也是蘇格蘭民族黨（Scottish Natioanl Party）黨魁。主張續留歐盟的蘇格蘭民族黨是當地主要政黨，在蘇格蘭所有政黨可拿下的59席中獲得48席，比預期還多。

施特金今天稍早表示，蘇格蘭必須獲准舉辦公投，決定自己在英國的地位。

路透社報導，強生與施特金談話後表示，他不同意再辦一次公投。

蘇格蘭已於2014年舉辦過公投，決定是否要從英國獨立，最後反對票占55.3%勝出。

首相辦公室另發布聲明表示，強生清楚表態反對再度舉辦蘇格蘭獨立公投，他與多數不想回到分裂和不確定狀態的蘇格蘭人民站在一起，況且2014年公投的決定性結果應受尊重。

施特金隨後在推特（Twitter）發文回應，她在會談時告訴強生，她獲得的政治授權是給人民一個選擇，這也必須獲得尊重，「就像他希望自己獲得的選民授權也受尊重一樣」。

(中央社)