民進黨12日推出《給台灣的一封信》競選影片，其中以高雄為主題的「台灣，對不起」版本，遭國民黨總統候選人韓國瑜痛批：「對不起高雄的不就是你民進黨！」網友也看不下去，怒嗆民進黨「贏太多就開始囂張了起來」，認為這種態度簡直霸凌高雄人，最終也將被高雄人反撲。

高雄篇「台灣，對不起」的影片內容有「石油不能換到自由吧？」「我們不該讓謊言傷害你」、「沒有人說要蓋摩天輪」等句子，被指是暗諷韓國瑜，韓昨晚在臉書發千字文反擊。蔡英文總統連任競辦發言人簡舒培回擊，民進黨在高雄執政得到成績都是第一名，在韓執政後，高雄光榮感和市政滿意度都是倒數第一「吊車尾」，從民眾滿意度和調查結果，就可以知道誰對不起高雄，當然是韓國瑜對不起高雄。

網友在PTT論壇發文《高雄人真的覺得對不起台灣嗎？》寫道：「看新聞說，民進黨推了一支廣告，輪到高雄的時候演員寫『台灣，對不起』……我嚇了一跳！」

發文網友更表示：「猶想四年前，國民黨說台灣人對不起國民黨，結果被媒體放大慘輸，現在民進黨開始主打高雄人對不起台灣，對不起『民進黨』了嗎？高雄人真的覺得對不起嗎？」

文章一出，討論熱烈。有人直言，痛批民進黨：「贏太多就開始囂張了起來！」其他網友則紛紛回應：「被對不起」、「這腳色，DPP怎麼不找館長去演？」「帶風向」、「檢討選民只有DPP會用，高雄人又沒做錯」、「說個笑話，只有民進黨最愛台灣了」、「笑死人，明明是DPP在高雄執政20年與蔡執政不力的反動」。

PTT網友發文、留言。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

(中時電子報)