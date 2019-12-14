美國之音今天報導，美國貿易代表萊海澤透露，按照第一階段貿易協定的規定，大陸同意在兩年內增購320億美元的美國農產品。美陸兩國將在明年初簽署這項貿易協定。

萊海澤13日對媒體表示，作為第一階段貿易協定的一部分，大陸同意在協議簽署後的兩年中，在2017年240億美元購買額度的基礎上，每年增購160億美元的美國農產品。此外，北京方面還同意每年努力增購50億美元的美國農產品。這將使大陸對美國農產品的增購額度提高到400到500億美元，也是美國總統川普今年10月11日首次宣布達成貿易協定時保證的目標。

萊海澤透露，雙方計畫明年1月的第一個星期簽署這分貿易協定。

萊海澤指出，大陸總體來說，致力於重要的結構性變革，並承諾在協定簽署後的兩年內增購總額2000億美元的美國商品與服務，集中在製造業、能源、農業和服務業這4個主要領域。

萊海澤稱，大陸對特定產品的增購將會有特定的目標，但不會對外公布，以避免擾亂股市。他並說，這項協定符合世界貿易組織規則，而且大陸可以「在市場購買時機成熟時」自由地購買商品。

萊海澤說，川普總統10月11日首次宣布達成貿易協定後，雙方花大量時間確定協議措辭的具體含義，而且這些討論一直進行到12月13日的上午。他在上午10點才獲得川普總統的最終首肯。

萊海澤透露，協議將降低美國對大陸進口產品的部分徵稅，而且原定12月15日繼續增稅15％的計畫被無限期推遲。新關稅將在協議簽字30天後生效。

萊海澤指，第一階段的貿易協定涉及大陸進行重要的結構性變革，包括停止強迫在陸經營的美國公司進行技術轉讓，並增加對智慧財產權的保護等。

萊海澤說，美陸第二階段的貿易協定談判將在適當的時間開始，但川普總統不希望等到2020年的總統大選之後才開始談判。

(中時 )