由旅英策展人盧惟中策劃的「大島民」藝術聯展，邀請五位來自台灣、希臘與英國等島國出身的藝術家，以「島民」的身份來探討藝術與自身的連結。希望透過裝置藝術展覽，呈現出來自不同區域的島民，對於島嶼詮釋的差異性。

出身於希臘著名度假勝地「科孚島」的Irene Pouliassi，本次展出作品「高雅中彈也是傷」(Getting gracefully shot still hurts)，利用牛仔褲和人造皮毛，裝置成一個手槍造型的絨毛地毯，而這個粉色地毯既是手槍形狀、也正好是科孚島的模樣，藝術家以可愛又無害的形象包裝權威象徵的槍枝，去反映這個時代下的各種衝突，企圖以惹人喜歡的造型去探討時代記憶的創傷。而擁有英國和馬爾他血統的Will Coups，則是利用身邊的現成物和圖畫的組合，將現實與自己的想像和回憶結合，將展覽空間轉換成一個具有戲劇性的場景。

來自台灣的黃亦中和林精哲，兩位藝術家都深耕原民部落多年，對於南島文化有相當特別的觀點和見解。曾經擔任南太平洋島國吉里巴斯藝術大使的黃亦中，以石頭象徵島嶼，並用鐵釘包圍住，希望探討台灣雖然以海洋文化立國，卻因特殊政治歷史因素而長期封閉海岸線，讓人民反而畏懼海洋的現象。而林精哲的「倒山水」系列，則是透過製作陶的過程，感受自己與土地、以及外在的連結。

希臘藝術家Irene Pouliassi以槍枝和科孚島為題創作 (Irene Pouliassi提供)

另外，英國藝術家Freya Tewelde，則是以影像反映對於藝術和主導權的疑問。藝術家將從小到大在不同城市間游移的經驗投射到作品上，尋找對於自己身份的認識和認同。

策展藝術家盧惟中表示：島嶼，是比大陸面積小，四周被海洋所環繞的陸地。島可以說是一個相對於大陸，更遺世而獨立的存在。世界上有許多大大小小的島，大的島國像是英國、日本、菲律賓等，也有像南太平洋群島一樣的小島，這些島嶼都各自懷抱著不同的個性和文化特色，在大海中綻放。展題「大島民」，刻意將相較於大陸的小島放大，期待展覽能像海洋一般，成為連接島嶼之間的媒介，探討島嶼出身的藝術家在這個時代中所能扮演的角色與意義，以藝術將世界串連，讓來自不同島嶼的藝術家將自己對於島嶼的感受傳達出來，進而與其他藝術家產生交流。

台灣藝術家黃亦中作品 「The Wall」 (黃亦中提供)

本次展覽由新北市文化局主辦，主展場選在淡水古蹟園區「小白宮」，在地理位置與歷史文本上特別富含深意，「小白宮」做為前清淡水關稅務司官邸，從19世紀開始就是台灣島面向世界開放的重要窗口，而副展場靜慮畫廊則是被譽為台北市最能將過去的記憶，結合現在場景、最有創意、也最有溫度的藝術空間，本次展覽展期從2019.12.14展至2019.12.21。

英國藝術家Freya Tewelde (Freya Tewelde提供)

展覽資訊

大島民 - The Great Islanders

策展人 盧惟中 (盧惟中提供)

參展藝術家Artists：林精哲、黃亦中、盧惟中、Freya Tewelde、Irene Pouliassi 、Will Coups

-展期Exhibition Time｜2019.12.14 - 12.21

開幕Opening｜2019.12.14 Sat. 15:00-17:00 於主展場

-主展場Main Exhibition space｜前清淡水關稅務司官邸(小白宮)

Tamsui Customs Officer's Residence(Little White House)

開放時間｜週一至週五(Mon.-Fri.) 9:30—17:00

週六至週日(Sat.-Sun.) 9:30—18:00

地址｜新北市淡水區真理街15號

No. 15號, Zhenli Street, Tamsui District, New Taipei City

副展場Second Exhibition space｜靜慮藝廊 JingLü Gallery

開放時間｜週二至週六(Tue.-Sat.) 13:00—19:00

地址｜台北市中正區晉江街124號1F

No. 124, Jinjiang St, Zhongzheng District, Taipei City

-主辦 / 新北市政府文化局

Organizer / Cultural Affairs Department, New Taipei City Government

承辦 / 靜慮藝廊, 新北市立淡水古蹟博物館, 新北市文化基金會 Executive Organizer / JingLü Art、Tamsui Historical Museum, New Taipei City Government、New Taipei City Cul

(中時電子報)