第一次公路旅行耶！從花蓮一路開回高雄，假日能到郊外走走，真的特別舒服放鬆 尤其是太魯閣的風景，真的是太壯麗了！

跨年連假要來了！不少人開始規劃小旅行，最近法籍網紅路易上傳了一支影片，攜手朋友半環島，見識台灣美景以及美食。一群人品嘗了4種小吃，其中吃到「這款美食」，竟讓討厭排隊的老外狂喊，為它我願意排隊等！

最近法籍網紅路易在Youtube上發布影片，帶領法國好友們，在台灣公路旅行3天，從花蓮玩到高雄，認識台灣迷人的風景和品嘗網友們激推的美食。一群人第一站就去聞名國際的太魯閣公園參觀，接著便去花蓮夜市尋找網友留言推薦的美食。

第一個是炸魷魚，其中1位法國朋友表示，炸魷魚Q彈的口感，搭配鹹鹹辣辣的醬汁，真的超棒。後來路易也帶領大夥去品嘗原住民美食，挑嘴的法國人一吃驚為天人，竟說這就是我一直在尋找的味道。後來4人排隊超久，終於買到台灣的漢堡「刈包」，本來等得不耐煩的心情，咬了一口後，便全部改口說，我願意為這個等20分鐘，懂台灣人為何要排了。

最後他們以「炸蛋蔥油餅」做結尾，因為路易是蔥油餅的愛好者，所以不少網友都推薦他挑戰。而半熟蛋與炸蔥油餅的結合也讓法國人都看呆表示，這個組合很厲害！品嘗過後他們也讚賞，口感很棒，只是真的很油！

(中時電子報)