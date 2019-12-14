國民黨總統參選人韓國瑜，自從去年九合一選舉大勝、翻轉數十年高雄民進黨執政，即被藍營支持者視為「藍營救世主」。政治評論員路懷宣從姓名學角度分析，認為韓名中暗藏玄機，頗有當上「國王」的氣勢！而新北市前市長朱立倫，名中的「倫」帶有「輪流」之意，8年後年僅66歲的他，將可望成國民黨新太陽。

路懷宣在部落格發表《從姓名看總統》一文，表示：「古代的姓名學非常複雜，理論基礎包括字義、拆字、筆劃、五行、生肖、八字…等，如果簡單一點只從字義或拆字來看歷屆總統，就會發現很多有趣的巧合！」

針對總統蔡英文連任之路，路懷宣分析：「蔡英文，跟馬英九一樣，第二個字也是『英』，也是中『央』上面的『草』包（所以誰是草包？）巧的是，第三個字是『文』，看來蔡英文這次連任最大的障礙真的可能是她的論『文』。又『文』是上面一個『蓋』子，下面一個『乂』，代表人民對她的『蓋』棺論定，其實是打了一個『叉』，這就是她老年時的寫照！」

對於韓國瑜能否帶領國民黨重返執政？路懷宣直言：「這次出來選的韓國瑜，名字中暗藏第二個字的『國』，以及第三個字偏旁的『王』，因此頗有當上『國王』的氣勢！瑜字的右邊拆開來看，又很巧的是『人一月11』！」

至於親民黨總統參選人宋楚瑜。路懷宣認為：「宋楚瑜名字之中也有『王』，所以他差點當上總統！可惜他是『楚王』項羽，最後的下場則是『江東自刎』，因此永遠也當不上總統！」

有趣的是，路懷宣斷言朱立倫未來前途無量：「『立』，三十而立，朱立倫1998當選立委，時年37歲。『倫』是輩份、次序或條理，倫去掉人字部，再換上車字部就成了『輪』，因此整體而言有排隊或輪流的意思。朱立倫1961年生，今年58歲，就算八年後也才66歲，因此可能有『輪』到他的機會，不過機會來了要能把握，最後還是要看自己的努力。」

(中時電子報)