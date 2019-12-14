大選倒數27天，現在全台關注焦點，已從總統選戰移轉到立委。據網路媒體公布的全台十大選情膠著戰區，排行第一是花蓮縣，其次為台北市第五選區，新竹市為第三。令人意外的是，外界關注的台北市第三選區民進黨立委候選人吳怡農對上國民黨立委蔣萬安的選戰，並未排入前十。

據《網路溫度計》公布的全台立委選情前十大膠著區，排名第一的是民進黨立委候選人蕭美琴和前老縣長傅崐萁的花蓮縣；該網站解析，傅崐萁的參選不僅衝擊到國民黨參選人黃啟嘉，更對蕭美琴產生極大威脅，使該區成為「全台選情第一膠著的區域」。

其次則是一如外界預估的台北第二選區，前時代力量立委林昶佐能否連任，取決於民眾黨立委參選人徐立信到底能瓜分多少票源。接著排名第三的是新竹，照理說該選區為藍營鐵票區，國民黨立委參選人鄭正鈐的選情應較為穩定，沒想到選情呈現膠著，著實讓外界大感意外！

以下是《網路溫度計》排出目前全台當選率最接近的十大膠著選區：

一、花蓮縣：蕭美琴和傅崐萁。

二、台北市第五選區（中正萬華）：林昶佐和林郁方。

三、新竹市：鄭正鈐和鄭宏輝及高鈺婷。

四、新北市第五選區（樹林、鶯歌）：蘇巧慧和黃志雄。

五、高雄市第三選區（楠梓、左營）：黃昭順和劉世芳。

六、彰化縣第二選區（彰化市、花壇）：張瀚天與黃秀芳、黃玉芬。

七、桃園市第一選區（蘆竹、龜山）：鄭運鵬和陳根德。

八、澎湖縣：歐中慨對楊曜。

九、新北市第八選區：邱烽堯和江永昌。

十、台中市第四選區（西屯、南屯）：黃馨慧和張廖萬堅。

(中時電子報)