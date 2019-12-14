坦帕灣光芒14日與日籍外野手筒香嘉智達成協議，合約為2年1200萬美元(約13億日幣)。筒香嘉智效力於日職橫濱DeNA，月初宣布透過入札制度挑戰美國職棒，依現行規定，原東家可以獲得合約總值20%的補償金(240萬美元, 約2.6億日幣)。

28歲的筒香嘉智是左打，身高185公分、體重97公斤，2016年繳出單季44轟、110打點的雙冠王，打擊率0.322也十分驚人，能守左外野和一三壘，最大的賣點是他10季累積0.382上壘率以及出色的選球能力。光芒球探統計他在日職的擊球初速，相信他的力量足以延續到大聯盟，唯一的問題是他今年表現稍差，打擊率下滑、三振數暴增，

光芒是大聯盟最省錢的球團，能買到筒香嘉智有點意外，因為洛杉磯道奇也想要簽他，而且日本選手偏好距離較近的西岸球隊或是大都市紐約。日職傳奇人物松井秀喜旅美最後一年就是在光芒(2012)，岩村明憲打過兩季光芒，所以日本選手對光芒亦不陌生。

(中時電子報)