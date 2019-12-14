聯盟14日公布最新的官方年度MVP排行榜，除了公鹿「字母哥」阿提托康波穩居首位，近況火熱的獨行俠後衛東契奇也仍排在第2，繼續威脅字母哥完成年度MVP連霸，「小皇帝」詹姆斯第3，「一眉哥」安東尼戴維斯則首次擠進第5。
儘管阿提托康波前役面對鵜鶘因傷缺陣，這是他本季首次因為負荷管理輪休，卻沒改變公鹿搶下誇張16連勝結局，目前他場均30.9分、13.2籃板、5.5助攻、1.3抄截與1.3火鍋，只要公鹿戰績持續長紅，字母哥再拿年度MVP機會仍高。
可是年僅21歲的歐洲超級後衛東契奇，最近不僅幫助獨行俠13場當中贏了11場，他更超越「飛人」喬丹，成為史上連續至少拿下20分、5助攻與5籃板最多場次紀錄保持人，前役遭遇活塞，東契奇更拿本季第2次40分大三元。
最新一期的官方年度MVP排行榜前15強依序如下：阿提托康波、東契奇、詹姆斯、哈登、安東尼戴維斯、吉米巴特勒、席亞卡、里歐納德、肯巴沃克、恩比德、保羅喬治、戴文布克、約基奇、保羅與沙波尼斯。
(中時 )
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