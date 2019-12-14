前總統陳水扁再當立委夢碎！他想列名一邊一國的不分區立委候選人，卻遭中選會打臉，他向民眾催票時說，只要名一邊一國能在立委成立黨團，他就有機會成為國會助理。不過，宅神朱學恒懷疑，他會不會改去應徵立法院餐廳工讀生，再創更生人傳奇。

陳水扁已保外就醫近5年，常在臉書上議論時政，更屢次試探台中監獄底線，不時參與政治活動，可說是全台最爽的保外就醫受刑人。最近他以名列一邊一國不分區立委候選人方式，直球對決中選會，日前已被打回票。陳水扁退而求其次，呼籲選民票投一邊一國，讓他有機會當國會助理，想再踏入立法院的心相當堅決。

陳水扁欲重返立法院，朱學恒坦白說阿扁蠻有創意的。他再挖苦道，「不知道如果黨團不能成立，他會不會去應徵立院餐廳工讀生？創造更生人做吃的再起的傳奇。」

對於阿扁以政治作復健的方式，網友幹譙連連，「這一家人是個勵志的故事啊！」、「恭賀最大尾的(助理)」、「史上最自由的受刑人」、「他是台灣醫學史的奇蹟啊」、「刑期都還沒服完，哪裡能叫更生人…」、「出來太久，忘了自己是保外就醫…真是夠了！」、「立院餐廳不知道有沒有缺手搖飲料的助理？」、「當助理想垂簾聽政？」、「哪國的貪污犯這麼爽的」、「 繼續見證民進黨政府不敢得罪ㄚ扁的奇蹟」、「人家要當助理做復健啦」。

(中時電子報)