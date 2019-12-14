歷經幾番波折，美陸初階貿易協議終於定案！美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）13日指出，依據初階貿易協議，大陸同意未來兩年增購320億美元的美國農產品，並稱這項協議將於明年1月的首周簽署。不過白宮經濟顧問庫德洛表示，未來若仍發生貿易爭議的話，美方仍以關稅作為執行工具，對陸增稅。

在美媒搶先爆料後，川普在推特上才宣布美陸已達成初階貿易協議，但他特別強調先前媒體爆料的是「假新聞」，並酸「下次找好一點的洩密者」。

綜合外電報導，在美媒搶先曝光後，美陸才先後宣佈雙方已達成初階貿易協議。美國總統川普13日在推特上表示，已與大陸達成非常大的初階貿易協議，並指出北京同意進行許多結構性改革，大量購買農產品、能源和製造業產品。

We have agreed to a very large Phase One Deal with China. They have agreed to many structural changes and massive purchases of Agricultural Product, Energy, and Manufactured Goods, plus much more. The 25% Tariffs will remain as is, with 7 1/2% put on much of the remainder.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2019

.....The Penalty Tariffs set for December 15th will not be charged because of the fact that we made the deal. We will begin negotiations on the Phase Two Deal immediately, rather than waiting until after the 2020 Election. This is an amazing deal for all. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2019

至於眾所注目的關稅問題，有別於先前媒體報導，川普表示對於2500億美元的陸商品仍維持25%的關稅，但自9月1日起對1200億美元陸商品關稅減半至7.5%，而原定15日對1600億美元陸商品新增的關稅則不會執行。此外，川普也在推特上說，第二階段貿易談判即將開始，不會等到美國大選後。

不過，白宮經濟顧問在接受美媒CNBC採訪時也表示，如果又發生貿易爭議的話，「若無法解決，華府將在評估經濟考量後將有所行動；毫無疑問地，關稅手段將成為執行協議的工具」。萊特海澤也強調，不論大陸是否執行協議，對陸維持質疑是明智的，不過只要維持善意，美方就不會增加新的關稅。

而大陸購買農產品總量也是另一談判焦點。據路透社指出，大陸同意在未來兩年內增購320億美農產品。川普先前在10月宣稱大陸同意增購400至500億美元農產品，而萊特海澤則說大陸同意盡力每年另增購50億美元，以便接近500億此一數額。

美方貿易辦公室也在同日發表聲明，在初階貿易協議中，大陸已同意在智慧財產權、技術轉讓、農業、金融服務以及貨幣與外匯等經貿體制進行結構性改革，並承諾未來幾年將大規模採購和使用美國商品服務，在協議中也有建立爭端解決機制，以確保協議可迅速有效執行。

北京方面，國務院於13日晚間11點召開記者會，商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文在會上宣布美陸已在初階貿易協議文本達成一致，協議文本包括智慧財產權、技術轉讓、食品和農產品、金融服務、匯率和透明度、擴大貿易、雙邊評估和爭端解決等章節。他指出，美方將履行分階段取消對陸產品加徵關稅的相關承諾，陸方也相應考慮不實施原計劃在15日生效的擬對美方進口產品加徵關稅的措施。

(中時電子報)