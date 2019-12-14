大坑步道新建公廁完工，打造友善登山環境。（台中市政府觀旅局提供／陳世宗台中傳真）

無障礙親子廁所的內裝，打造友善如廁環境。（台中市政府觀旅局提供／陳世宗台中傳真）

大坑9、9-1及10號登山步道因靠近市區，互相連通可形成一日遊登山路網，歷來成為喜愛登山健身遊客首選行程，然公廁數量卻長期不足，盧市府重視大坑各步道服務品質及推動風景區環境優化建設；今年度編列經費於9-1號登山步道旁新建1處公共廁所，以紓解民眾如廁需求，目前公廁已於12月14日完工啟用，將無障礙親子友善的概念與大坑在地景觀特色相融和，以亮麗色彩呈現清新活潑風格，啟用後大受民眾好評。

觀旅局長林筱淇說，公廁是市政最基本需求的門面項目，本次新建完成的公共廁所位於9-1號登山步道前段，平時周邊登山人潮絡繹不絕，假日期間尤其人潮備增，原由市府建設局建置於921地震公園及周邊的公共廁所一位難求，因9、10號兩步道沿線受限於自來水供水及用電限制，無法設置廁所，長期造成民眾如廁不便。

這次新建廁所滿足登山遊客如廁需求，建置內容包含有男廁、女廁及無障礙兼親子廁所，除結合大坑生態特色主題規劃設計、加強以往公廁通風不足及照明設備不良情形，並考量周邊步道屬親子級，新建公廁中貼心增設親子廁所；本次針對公廁外牆，特別融入地景特色，採當地生態特色的大冠鳩、紫斑蝶、臺灣獼猴等浮雕與彩繪，有如身處於大坑秘境之中，打造一座以生態動物為主題的友善如廁環境。

林筱淇表示，因有感於大坑公廁設施數量不足且欠缺親子空間，遂新增公廁數量，以柔和的色調打造成內外視覺明亮並輔以大坑生態景觀特色的外觀，增設無障礙親子友善獨立使用空間，改善民眾對公廁充滿惡臭氣味、外型單調乏味與欠缺親子廁所之刻板印象，並新增無障礙坡道動線，以營造友善之親子環境。

觀旅局強調，該局將持續傾聽地方意見，讓大坑觀光永續發展，目前已成功爭取行政院環境保護署109年度預算辦理大坑觀音亭及大甲鐵砧山六角亭公廁改善事宜，期以改善大坑及鐵砧山登山環境成為周邊環境新亮點，繼而建構台中友善宜居之幸福城市。

(中時 )