貿易戰邊打邊談近2年，美中有望在明年1月初簽署首階段協議。美貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）周五表示，大陸同意未來兩年增購320億美元的美國農產品，並稱這項協議將於明年1月首周在華盛頓簽署。

萊特海澤指出，協議內容有關農產品採購部分，大陸同意1年內，在2017年購買總額240億美元的基礎上，加購160億美元的美農產品。意謂著大陸未來承諾每年採購400億美元農產品。

但他強調，跟川普總統期望年購500億美元農產品還有點差距，他們會盡全力達到這個目標。

萊特海澤告訴記者，「大陸承諾未來兩年內，每年增購160億美元的美國農產品。」

美國與大陸周五宣布達成第一階段協議。川普隨後發推文表示，與陸方達成了不起的協議，他不會在12月15日對大陸開徵新一輪關稅，並對價值約1200 億美元大陸商品稅率從15%調降至7.5%。不過，目前對大陸2500億美元的商品加徵25%關稅仍維持不變。

川普還說，與陸方將立即進行第二階段協議談判，不會拖到2020年大選之後。

(中時電子報)