黃馨慧強調，今年代表字「亂」，正反映出民進黨執政各種亂象。（陳世宗攝）

台中市議員黃馨慧痛批中央政府主張「非核家園」，去年立法院修訂「空氣汙染防制法」多項條文限縮地方政府權限，放任中火「只要缺電」就可以不受空汙管制，痛批台中三位民進黨立委只「遵從黨意」、出賣台中人健康！

黃馨慧表示，蔡英文主張「非核家園」，105年上任後，能源政策「廢核四」、「2025非核家園」入電業法，106年台中市政府研考會發佈民調「台中空氣品質不佳，4成民眾自認要負責」，民進黨犧牲台中人健康，市民還要被林佳龍執政團隊究責，這種「黑狗偷吃、白狗受罪」，公平嗎？

黃馨慧指出，107年8月立法院民進黨以立委人數優勢，強勢通過「空氣汙染防制法」，其中第14條，中央只要「緊急發電」理由，中火就能火力全開、不受許可執照的燃煤限制；第24條中央政府可以主導「黑箱」審查；還有第30條，形同直接限制地方政府不得變更原許可證內容，連「但書」變更權限，也都是由中央決定。

黃馨慧認為，盧市長努力保護孩子及市民健康，卻還被人抹黑「空氣未換新」，甚至，環保署還堅持中火燃煤減量要有10％、將近100餘萬公噸的「放寬量」，逼台中人「用命發電」的「司馬昭之心」昭然若揭！

黃馨慧強調，今年代表字「亂」，正反映出民進黨執政各種亂象，長期以來，惡劣政治文化已造成社會「是非不分」、「顛倒黑白」，嚴重影響我們的生活環境，大家還要忍耐多久？台灣還要亂多久？

(中時 )