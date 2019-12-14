中美原則性達成第一階段貿易協議，北京允諾購買500億美元農產品，激勵芝加哥期貨交易所（CBOT）黃豆合約價格大漲。CBOT最活躍黃豆合約13日周五亞洲盤，曾飆漲到每英斗9.1450美元，觸及11月20日以來新高。該合約本周料周漲1.6％，創10月4日以來單周最大漲幅。

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