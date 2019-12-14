美陸敲定貿易協議 大豆期貨價近1個月新高 10:292019/12/14 工商 吳慧珍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中美原則性達成第一階段貿易協議，北京允諾購買500億美元農產品，激勵芝加哥期貨交易所（CBOT）黃豆合約價格大漲。CBOT最活躍黃豆合約13日周五亞洲盤，曾飆漲到每英斗9.1450美元，觸及11月20日以來新高。該合約本周料周漲1.6％，創10月4日以來單周最大漲幅。 (工商 ) #黃豆 #大豆 #貿易協議 也許您會感興趣 推薦閱讀 多頭氣盛 台指期續揚 04:102019/12/10 證券．權證 川普：美中洽談貿易協議進展順利 07:122019/12/10 國際 川普：中美貿易協議進展良好 10:332019/12/10 財經 操盤心法－謹慎樂觀操作，注意貿易協議最後關頭 04:102019/12/11 證券．權證 供過於求 CBOT黃豆期貨連6漲中斷 20:412019/12/11 財經 川普拼連任 有望達成第一階段貿易協議 23:582019/12/12 國際 美中貿易協議將落腳何方？ 04:092019/12/13 論壇廣場 美中一階貿易協議達陣 標普、那斯達克雙創新高 05:582019/12/13 財經 傳川普已批准初階貿易協定 取消15日對陸關稅 07:222019/12/13 國際 美陸傳達成貿易協議 一支iphone少課4500元 10:472019/12/13 國際 財經熱門新聞 貿易協議…怕北京捅刀！老美藏殺手鐧 - 財經 急了…川習交換條件？美媒驚爆內幕 - 財經 新莊買房慘賠千萬 專家8字揭崩盤內幕 - 財經 美大豆有救了！川普開條件北京含淚吞 - 財經 老美打敗北京！川普爆料大事真的發生 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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