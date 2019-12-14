日本職棒西武獅的台灣旅日球員吳念庭與隊友人川越誠司、齊藤誠人等人在等待手機送回時，和員警們邊泡茶邊和聊天。（東區分駐所提供／台中馮惠宜傳真）

26日歲的台灣旅日球員吳念庭10日晚間，帶著日本職棒西武獅隊友到台中市東區旱溪夜市體驗台灣夜市文化，未料將手機遺落計程車上，發現手機不見他也著急地趕緊到派出所求助，警方調閱沿路監視器搜尋計程車，順利聯繫上運將找回手機，讓他大讚警方的高效率，開心地和員警合影留念，當天的派出所揚起一股「棒球瘋」。

日本職棒西武獅的台灣旅日球員吳念庭與隊友人川越誠司、齊藤誠人10日晚間到第三分局東區分駐所報案要求協尋掉落在計程車上的手機，球星上門讓員警相當意外，經了解原來是吳念庭一行人從一中街搭乘計程車到旱溪夜市，沒想到卻不小心將手機遺落在計程車上，著急的他馬上換車到派出所報案。

東區分駐所警員黃振家、溫睿瑜旋即調閱沿路路口監視器，順利聯繫上計程車運將找到吳的手機，讓他總算鬆了口氣大讚警方效率。等待手機送回時，派出所老學長台日語並用邊泡茶邊和這群貴客寒暄，吳也在旁協助翻譯，讓遠道而來的日職球員感受到台灣的人情味，開心地與員警們留下合影，派出所頓時變成粉絲見面會，氣氛HIGH到最高點。

(中時 )