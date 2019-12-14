與警方對峙近一整晚的炸彈客吳姓男子〈綽號阿文〉終於在清晨6點46分中彈落網，警方訝異的是，警方不理解為何吳嫌要誓死抵抗，甚至警方原本採用過去的談判手法，找來吳嫌母親及家人進行勸說及溫情攻勢，卻有違常理的數度失效。

母弟出面勸降遭譙 還欲引爆炸彈

凌晨12點，吳嫌母親在警方保護下到場，希望用溫情攻勢來軟化吳嫌態度，但吳嫌卻更為激動，拒絕和母親對話溝通，更警告她馬上離開，以免遭受牽連。在凌晨5點多第二次攻堅未成後，警方又找來吳嫌的弟弟與親友，再度對吳嫌喊話，但是吳嫌不但不為所動，現場還一陣咒罵，甚至大喊「我要準備炸了」，讓現場氣氛為之凍結。

警方見溫情攻勢頻頻失效，大概心裡有底吳嫌可能已經會採取激烈行動，於是對吳嫌進行喊話，嚇令他「如果再不投降就繼續開槍」。目前警方急欲釐清的是，為何吳男會選擇前往國民黨台南後壁黨部放置爆裂物？不僅如此，吳嫌還在住處也製作了不少爆裂物，甚至身懷槍械與眾多子彈，其出身背景與犯案動機令人好奇。

(中時電子報)