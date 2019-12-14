好市多產品屢創造話題，最近又有網友在臉書分享，好市多黑巧旋風來了！72%的黑巧克力CP值超高，早上進場看到，過了20分鐘竟然就沒有了。貼文一出，網友也熱烈討論，好吃，過年過節超適合！說太多又買不到了。

昨天有網友在臉書社團《好市多商品經驗老實說》PO文分享，好市多的黑巧旋風來了！早點來的人拿3包，晚來的人只能搬紙箱！這款黑巧克力才特價第一天竟然就被掃光，連標價牌都掉下來，想買的人可能要先問問還有沒有貨！

好市多黑巧克力才特價第一天竟就被掃光，連標價牌都掉下來。（圖／翻攝自臉書社團《好市多商品經驗老實說》）

這款72%的黑巧克力因為CP值超高，曾多次引發網友熱議，1包內含約180個巧克力，又逢特價，難怪再度引起話題，「台南店晚上去就說都賣完了」、「好吃！有堅果香氣」、「不應該說太多的，推太大力，買不到怎麼辦」。

好市多黑巧克力CP值超高，1大包內含超多片巧克力，很適合過年過節分享。（圖／翻攝自臉書社團《好市多商品經驗老實說》）

後來也有網友表示，一大包份量十足，很適合月底的聖誕節分享溫暖給同事，一月底過年的時候也很好用，放一大包在客廳，親朋好友造訪可以隨便拿，且這個價錢比去市場秤斤買糖果還便宜，又比較衛生。

(中時電子報)