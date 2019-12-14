澳回歸20週年大會 習近平將出席 12:352019/12/14 中時 藍孝威 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 澳門回歸20週年慶祝大會，習近平（右）將赴澳門出席。（新華網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 據新華社報導，大陸國家主席習近平將於12月18日至20日赴澳門，出席慶祝澳門回歸祖國20週年大會暨澳門特別行政區第五屆政府就職典禮，並視察澳門特別行政區。 (中時 ) #澳門 #澳門特別行政區 #主席 #中央 #行政區 也許您會感興趣 推薦閱讀 張曉明：香港未完成第23條立法 是港獨加劇原因 13:482019/12/11 兩岸 壓制香港 陸挺澳門設交易所、人幣結算中心 16:002019/12/12 財經 預備取代香港 習近平將宣布澳門發展為金融中心 17:192019/12/12 兩岸 澳門傳設股票交易所 經濟重心將由博弈轉型金融 04:092019/12/13 全球財經 習將打造澳門為新金融中心 04:102019/12/13 兩岸要聞 訪中央書局 韓國瑜叮嚀支持者勿推擠傷文物 22:002019/12/13 政治 習將祭惠澳政策 助經濟轉型 04:092019/12/14 話題觀察 回歸20年 澳門人均GDP多4倍 04:092019/12/14 話題觀察 環狀線通車 等於房價漲聲響起？ 04:102019/12/14 財經焦點 習近平18日赴澳門出席回歸20周年大會 12:302019/12/14 兩岸 兩岸熱門新聞 中美協議文本 達成一致 - 兩岸 預備取代香港 習近平將宣布澳門發展為金融中心 - 兩岸 港貧窮人口140萬十年新高 五個港人一個窮 - 兩岸 貿戰才傳停火 川普又唱反調 - 焦點新聞 - 旺報 又變啦？川普：華爾街日報美中談判報導完全錯誤 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。