事業運

第一名: 猴

2020庚子鼠年，肖猴人運勢三級跳，終於輪到你出頭天了。今年受到流年吉星「祿勳」星，「驛馬」星的加持，「驛馬」星更表示了動中財，以「動中生財」的方式帶動更強旺的運勢。今年可以借重長年累積的人脈中貴人提拔，得到更大的事業成績及個人名聲。固定薪資者，今年持續的工作口碑，有升職加薪，或是外調高升的機會。跨業合作，團隊合作都是今年利於肖猴人在事業規劃上的一個重要原因，對事業財運的提升會有很大的助益，千萬把握。

第二名: 狗

2020庚子鼠年，肖狗的人終於轉運，今年有流年吉星「天解」星，以及「地解」星的護佑，事業運開展不少。自營事業老闆，今年的業績目標是在穩定中更上一層樓。獨立創業者，今年對市場的敏銳度較高，可以多運用互聯網，物聯網，電子商務的金流方式，多多增加24小時的賺錢以及收帳的模式。固定薪資者，今年有想要跳巢的想法，”天解”星的到來，美好是可以期待的。許多以前表現不佳的地方，今年不僅加強了，甚至讓老闆另眼看待，絕對有升職晉升的機會。

第三名: 龍

2020庚子鼠年，肖龍者的事業運非常不錯，對於正處在向上衝刺的肖龍者來說，今年的事業走向高峰，攀上制高點，前途一片光明。事業老闆今年會很忙碌，選對合作對象會讓你的事業發展更迅速，更宏觀。由於流年”華蓋”吉星加持，特別是以才藝專精，才華取勝者，今年大有出名機會，並且得到貴人賞識，給予機會及舞台，面向更廣大的消費群眾。包括:演藝人員、創意、行銷、企劃、文藝、作家等，皆能表現出眾，名聲大噪。固定薪資者，今年能受到主管青睞，給予發揮的空間，有效率的完成工作，對於年中的提拔晉升，有非常大的幫助。

2020十二生肖運勢排名。（圖/中國時報提供）

財運

第一名: 猴

肖猴人在2020庚子鼠年的財運令人羨慕，財星入庫順利豐富，不僅正財收入順利，在偏財上也有不錯的獲利。流年「祿勳」星加持幫忙，今年財富飽滿，務必要結合專業人士的意見和建議，進行房地產的投資、債券、股票、基金方面的投資選擇。但流年凶星「指背」星，表示將遇到小人背後暗害，與人合股做生意，一定要白紙黑字，權利義務標明清楚，「大煞」凶星也會讓你遭遇意外，所以不建議追求短時間高風險。財運較好的月份:一月，二月，三月，六月，七月，十一月，十二月。

第二名: 豬

肖豬者在2020庚子鼠年的財富運勢三級跳，今年正財，偏財收入皆豐，令人羨慕。經商的肖豬人能夠充分發揮商業頭腦，善用電子錢包，物聯網模式，成功搶奪到市場先機，讓手中的資金不斷增加。今年適合多跑多動，從異地的項目或是合作，將會帶來豐厚的意外收入。業務人員今年業績紅不讓，固定薪資者，今年也有很多加班及績效獎金，一整年的財源不斷，不必為生活消費綁手綁腳，心情格外開朗。理財計畫在今年是一項重要的功課，如何分配投資，如何分配理財及儲蓄，需要花一些時間，諮詢專業人士或枕邊人，家人的意見。財運較好的月份:三月，四月，五月，六月，七月，十月，十一月。

第三名: 龍

進入庚子鼠年，肖龍者的財運也是三級跳，今年正財豐富，財源滾滾之外，偏財相對提高不少，收入十分可觀，更是令人羨慕。事業老闆今年與朋友合夥，會有不錯的收穫，但流年凶星「五鬼」星攪局，需要花時間整合，才能開創更大的事業版圖。固定薪資者，今年財運也不差，業務提成，加班薪資，或是額外的獎金都比去年來得多，善用理財計畫，保守中增加投資，可以增漲原有財富。「官符」星，「披頭」星所至，今年會有意外破財的情況出現。財運較好的月份:一月，二月，三月，七月，八月，九月，十二月。

2020十二生肖運勢排名。（圖/中國時報提供）

桃花運

第一名: 蛇

命理上有句話，財運不佳的時候，感情運一定好。肖蛇人2020庚子鼠年感情運翻升，對於單身未婚男女來說，有許多機會在適當的時機點，公開的場合中，會出現心儀的對象，只要釋出善意，把握機會，不難發展一段從友誼開始的好感戀情。今年有”文昌”星的照耀，以才藝取勝的人，更容易受到注目。對於已婚人士來說，和自己的愛人每天吃飯，睡覺，休閒在一起，是生活，也就是最珍貴的幸福。進入大齡階段的未婚男女，今年有很大的機會閃婚。可能是多年認識的好友突然心動了，也可能是交往不久卻一眼定終身的人。

第二名: 兔

單身肖兔人今年的愛情運勢相當不錯，未婚者也達適齡，甚至很著急結婚一事，「閃婚」在庚子鼠年是很容易發生的事，一拍即合就可能走入禮堂。剛進入婚姻狀況的年輕肖兔者，今年可以藉著懷孕生子帶來更好的喜氣與運程，命理上所謂:一喜擋三災，有它的意義在。至於已婚的肖兔者而言，流年太陰星代表著暗貴人，也象徵是異性，要注意生意與感情關係拿捏，不要賠了夫人又折兵，天底下沒有兩全其美的事，珍惜得來不易的家庭感情建立，多一分關心，少一分懷疑或是爭吵。

第三名: 龍

肖龍者的愛情運勢來到2020庚子鼠年，真是桃花舞春風呢。今年的感情運勢十分旺盛，對於單身者而言是非常好的消息，無論男女，在公開的場合認識心儀的對象機會很大，敞開心胸就能展開一段不錯的戀情。如果你是已有對象的肖龍男性，今年桃花運旺盛的情況下，要特別留意身邊的女伴，不要腳踏兩條船，什麼時候會翻船都不知道，千萬小心。肖龍女孩在選擇對象時，務必要擦亮自己的雙眼，不宜被眼前的假象給矇騙，以致人財兩空。此外，於今年有「五鬼」凶星光臨，代表疑神疑鬼，被人偷看，已婚夫妻之間要多分享，以免誤會增多，吵架不斷。

2020十二生肖運勢排名。（圖/中國時報提供）

健康運

第一名: 豬

2020庚子鼠年，肖豬人的健康運勢頗佳，很少有什麼大病痛。今年倒是要注意身體雖然沒什麼狀況，但總是身體勞累，工作繁重帶來的亞健康。腦袋不停的動，心事繁多，因此，要多補充多元維他命，少吃油炸，辛辣，或是應酬上過多的酒精飲品。要適當的利用閒置時間出去走走，多親近一下大自然，有助於緩解眼疲勞、緩解身心壓力。肖豬熟齡女性，今年要留意生殖系統方面的問題，發現異常情況要及時就醫，不要諱疾忌醫，並且遵循醫囑進行正規的治療。年輕肖豬者，看電腦，手機的時間要節制，否則近視加深之外，最重要的是脖子痠痛症狀會變得嚴重。

第二名: 狗

肖狗人在今年身體健康成績單，算是合格的。年紀大的長輩，今年要小心筋骨上的毛病，從前的舊疾或是因工作造成的脖子痠痛千萬留意，空時要多活動活動筋骨，年初也可以安排個重點身體檢查。熟齡肖狗人，男性注意三高，糖尿病，心臟病，高血壓的問題，今年喝酒應酬會變多，一不注意很快指數就飆漲。肖狗女性情緒比較複雜，即將走入熟齡的女性，事業，家庭，親戚關係都讓你擔心，難免情緒激動或是心事重重，建議適當紓壓，精油按摩，腳底按摩，泡湯SPA對自己身心靈都比較有益處。年輕肖狗的朋友，今年腸胃狀況不佳，夏季特別留意生冷食物，以及外食環境的衛生健康。

第三名: 龍

肖龍人的健康運勢平平，基本上無大礙，只要保持原有的體能健康，精神飽滿，那麼就沒什麼大礙。不過因年紀大小也有不一樣的小病小症。年紀大的肖龍者，今年要多留意脾胃，筋骨方面的問題。年紀輕的肖龍者，今年注意腸胃及呼吸器官的問題，平時養成良好的生活飲食習慣，幫助提高身體免疫力，適當的運動，一定能平安健康。流年「五鬼」星騷擾，今年容易想東想西，淺淺睡眠，睡眠品質會受到影響，可以借助睡前精油泡澡，助眠飲品來改善睡眠狀態。

曼樺老師報你知，2020十二生肖運勢排名。（圖/曼樺老師提供）

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