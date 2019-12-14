何時可請領勞保老年年金，勞基法修法後請領年齡已逐漸調高到65歲。(圖表擷自網路溫度計)

勞基法強制退休年齡修正案3年前通過後，勞保退休請領年齡逐漸調高到65歲。不過，仍有許多勞工搞不清楚，到底60歲能不能請領，或非得等到65歲才行嗎？勞保局公布一張圖表，從出生年份就能得知請領時間。

到底何時可以領勞保退休年金，你是否還在霧煞煞？其實搞懂很容易，只要記住出生年份，對照勞保局的圖表，就能立刻掌握自身的退休金權益。

《網路溫度計》報導，舉例來說，民國47年次（1958年）出生的民眾，法定請領年齡為61歲，則最快年滿56歲（提早5年）才能開始領減額年金；48年次的法定請領年齡為62歲，最早則是57歲…以此類推，至於51年次（含）以後出生的民眾，法定請領年齡則都是65歲。

由於勞保基金有破產之虞，不少勞工也在擔心，65歲才能領可能成為破產的最大受害人。若勞工有此疑慮，勞保年金其實有減額年金機制，勞工可在法定年齡前5年提前請領。換句話說，雖然51年次以後出生的民眾，法定請領年齡都是65歲，但仍可在60歲請領減給20%的年金。勞保局強調，提前請領給付的減給比率一經算定後就不會變更，民眾應特別注意。

(中時電子報)