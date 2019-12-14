曾男10月間還曾因想搶警槍遭警方法辦。（翻攝照片莊曜聰台南傳真）

曾男縱火造成7條人命葬生火窟。（莊曜聰攝）

21歲的曾姓男子涉嫌在今天凌晨，前往宗教團體「真理家族」的前輩堂縱火，造成7人命喪火窟，他放火後並未逃離現場，而是報警自首，等待警方前來，短暫反抗後束手就逮，而偵訊時也不認為自己犯下大錯，甚至得知有人死亡時，還對警方說「幾個都一樣」，相當冷血，其實曾男前科累累，也是讓玉井警方傷腦筋的頭痛人物，10月時還因想搶警槍遭法辦。

玉井三埔共修堂大火

據了解，曾姓男子家庭環境不錯，但因為個性乖張，未成年時就曾犯下案件，多次進出少年法庭，跟父母的關係疏離又緊張，國中時曾經收留在附近的加利利宣教中心，該中心不再收容非行少年後，再轉介到「真理家族」的前輩堂。

「真理家族」負責人張和平指出，曾男在前輩堂住了約1年左右，因為個性較為偏激自我，情緒不太穩定，家族裡的人跟他講道理，反而起了言詞衝突，跟眾人實在合不來，才委婉請他離開。

曾男離開前輩堂後並無固定居所，也沒有工作，沒錢時就會向家裡人伸手要錢，也多次在玉井一帶犯下竊盜、毀損等案件，相當令人頭痛，當地里長陳金敏對他印象深刻，今年10月22日時因為要不到錢，還跟警方報案說要自殺，員警前來時，他竟然想動手搶槍，遭員警一個外割壓制，被依妨礙公務罪送辦。

從火場逃出的真理家族成員表示，曾男離開後還多次回來希望能收留他，但都被婉拒，或許因此懷恨在心，還曾經跟7名死者之一嗆聲要來放火，本以為只是虛張聲勢，沒想到竟然痛下毒手，也成了真理家族成員的噩夢。

(中時 )