吳怡農和谷辣斯‧尤達卡今早到濱江市場拜票，發放「護國保台三步驟」文宣面膜。（吳怡農競總提供／游念育台北傳真）

2020立委大選越來越接近，候選人把握假日拉票拚選戰，今早北市第三選區（中山、北松山）立委候選人吳怡農和行政院發言人谷辣斯‧尤達卡、北市小英姊妹會「粉紅魔女」一同到中山區最大的市場「濱江市場」拜票面對國民黨副總統候選人張善政失言挨轟歧視女性，吳怡農表示，副總統候選人應展現高度，選民應支持對的候選人。

吳怡農指出，離投票日剩不到幾天，會盡所有力量把選戰打的漂漂亮亮，看到政治人物對女性前輩做出的人身攻擊，這些都不是希望在政治人物上看到的，希望能繼續打正面的選戰。

被媒體問到對張善政攻擊女性後表示收回但不道歉的看法，吳怡農說，任何想要當總統和副總統的人都必須展現高度，這些批評不管是否道歉社會已經看得很清楚，在此也不需要為他辯護或解釋，希望選民能支持對的候選人。

吳怡農還說，過去三個月知名度從零到現在的成績，也親身經歷「物化」的過程，自己認為無傷大雅，但儘管如此，也發現要在各個場合拉回在意的議題真的非常難，而女性在許多職業面對的標準比男生還要高，這更是不應該的。

谷辣斯‧尤達卡說，張善政前院長自己也沒生過小孩，所以有沒有生小孩不該成為話題，選舉不需要選到如此，應該要理性；另外，面對吳怡農過去被物化的經驗，谷說，當大家把焦點集中在怡農外型時，他每次都會希望把主題拉回來到他的理念，大家應該多看看他在國防、外交和經濟的專業，這才是最重要的。

媒體追問這次競選小物選擇面膜，是不是想要全力搶攻蔣萬安的婦女票？吳怡農說，這是中央黨部發給候選人，只希望競選小物是實用的，不管是面紙、菜瓜布或肥皂，希望民眾都會喜歡。

(中時 )