國民黨第六選區立委候選人洪秀柱今早到台南市大天后宮參拜，她說，外界形容她空降，事實是台南輸太久了，台南市長26年都是民進黨執政，立委更是一席藍的都沒有，議會也是綠大於藍，台南綠這麼久，加上對手「好像」很強，於是沒人敢選，但洪秀柱對自己有信心，「我不認為他穩操勝券，對象不一樣、時空不一樣、環境不一樣，相信結果也會不一樣！」

她說，台南綠這麼久，國民黨自己第一個要檢討是否長久沒耕耘基層，長期以來疏於培養人才，在這樣一個氛圍之下，大家畏戰、怯戰、不敢戰，尤其第六選區對手「好像」很強的樣子，於是任何政治人物投入參選都會先想對自己有沒有利？才決定要不要選，但大家算盤打一打，覺得勝算機會不大就不選了，因此才會有我來地方衝鋒陷陣的原因。

面對台南市黨部主委謝龍介以「洪流」形容她，更直指她若過關，韓國瑜就會當選，她笑說，謝龍介太抬舉她了，她自己不敢這樣看，但她強調，以她曾任黨主席、立法院副院長甚至也一度要參與總統選戰資歷來到台南，這代表一重要意義，就是國民黨很重視台南，不要讓台南市民感覺「隨便塞一個人選，讓人投不下去」，她下來選，會讓人覺得比較有份量，也讓其他選區同志士氣大振。

洪秀柱也說，王定宇拿下本屆最高票可以說是地方耕耘有成，但另一個角度是否對手太弱？「我不認為他必操勝券，對象不一樣、時空不一樣、環境不一樣，我相信結果也會不一樣！」

柱柱姐強調，打這場選戰以來，她始終如ㄧ、一步一腳印，不放棄任何機會、不放棄任何地方，也不放棄任何可以集結的人，奮戰到最後。

洪秀柱今天早上到大天后宮參拜。（曹婷婷攝）

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(中時 )