涉嫌在國民黨台南後壁黨部放置炸彈的吳姓嫌犯，雖然已經中彈落網，但在警方圍捕過程中，他一度喊出「要死大家一起死」，甚至自爆「我已經在市區放炸彈了」，讓警方相當緊張，因為吳嫌使用的TATP（三過氧化三丙酮）俗稱「撒旦之母」，是一種穩定性極低，只要溫度超過40度，輕微的摩擦就會引爆的窮人炸彈，只要幾百公克密封後就可以引爆造成重大傷亡。警方卻在吳嫌房內找到超過1公斤原料，警方形容，若不慎引爆，凌晨現場的整棟樓房都難一劫，令人毛骨悚然。

炸彈客藏1公斤撒旦之母原料 可炸毀一棟樓

「撒旦之母」最著名的案例，就是2005年7月7日，在上午交通尖峰時間發生的倫敦地鐵與巴士連續爆炸案，造成數十人死亡，超過700人受傷。另外包括2015年11月巴黎爆炸案事件、2016年比利時布魯塞爾連環爆炸案，恐怖分子都是使用TATP。

但是根據警方了解，目前吳嫌住宅內的爆裂物已經移除，所謂的在市區放炸彈應該只是虛張聲勢，不過仍引起虛驚。

警方目前正在調查，吳嫌過去的服役與工作背景，據了解，之前曾擔任過租賃車司機，但為何會想製作炸彈，還刻意選用TATP（三過氧化三丙酮），動機令人其疑。

由於這種炸藥穩定性很低又敏感，只要輕微摩擦就可以引爆，加上製作的原料在化學材料行輕易可購得，並非管制化學品，尤其是不含氮元素，能通過很多炸藥探測器，在國際上常被恐怖分子使用，最讓各國反恐單位頭痛。

(中時電子報)