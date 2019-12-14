網友留言。(摘自民進黨發布該影片的Youtube帳號「dppsng」)

到底誰對不起台灣、對不起高雄？民進黨發布「台灣對不起」競選影片，綠委管碧玲一句「高雄人對不起台灣」發言引發議論；連高雄網友都看不下去，怒轟如果不是民進黨去年做太爛，怎會選到差點要滅黨，現在是嫌選票太多嗎！

民進黨12日推出「給台灣的一封信」競選影片，高雄的版本卻以「台灣對不起」為主題，管碧玲甚至直言，高雄人對不起台灣是普遍的心情。

此話一出，引發網友憤怒，留言灌爆發布該影片的民進黨Youtube帳號「dppsng」！有網友甚至表示他就是高雄人，「我高雄鳳山人，草泥馬閩鏡洞 （民進黨）！你們太傲慢了，藐視人民的選擇，根本沒有在檢討嘛！看完高雄版拳頭都硬了，真他Ｘ的一拳尻下去，火大」、「身為高雄人，看到這廣告超級不舒服，超級莫名其妙」、「民進黨自己搞爛選情的還要我們高雄人道歉是三小」！

更有網友怒轟，「可以檢舉這影片嗎」、「趕快下架這支廣告，不管有心無心，這支廣告訴求爛透了」、「要不是對手是草包，你蔡英文已經在寫落選感言了」、「人民要向執政黨道歉！真誇張，這執政程度比馬還爛耶！丟臉」！

眼見風暴越演越烈，民進黨副秘書長林飛帆趕緊在臉書發文表示，民進黨公布《寫給台灣一封信》的影片，受到社會高度討論，其中一個原因，是有人蓄意扭曲在高雄拍攝的這支影片的原意。這支影片開頭是這麼說的：「台灣，對不起！我們不該讓謊言傷害你。」這支影片是要韓國瑜為他的謊言向高雄和台灣道歉，從來都不是叫高雄人要向台灣道歉。

林飛帆臉書。(摘自林飛帆臉書)

而惹出這次事件風波的管碧玲，也在臉書喊冤表示，有部分高雄人確實鬱卒，她因此在演講中，好幾次就是安慰鄉親：「高雄人不必覺得慚愧！」、「我完全在安慰高雄人，認為高雄人不必覺得慚愧，現在被完全反方向的帶風向，變成我認為高雄對不起台灣！韓陣營又把我當沙包了」！

管碧玲臉書。(摘自管碧玲臉書)

不過，看來兩人的說法網友並不接受，網友luckymore於批踢踢發文直言，「我說民進黨啊！影片被一堆人噴成這樣，最簡單的方式就是先下架，重新檢討檢查修改後再放上去，就這樣就好了！還需要你一堆民進黨高層出來洗地？卓榮泰、林飛帆都還要出來解釋一堆，結果剛剛去看一下那影片還在捏，啊你們是在堅持什麼？腦子又進水了？本來躺著選，票又一張張飛走了，腦殘沒藥醫」！

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

(中時電子報)