美國最高法院今天同意聽取總統川普針對3項不同案件提出的陳述，內容攸關他不希望把財務紀錄交給聯邦眾議院委員會及紐約的檢察官，包括納稅申報單。

由民主黨居多數的眾議院委員會正調查川普是否涉及貪腐或讓外國勢力干預美國選舉，共和黨籍的川普則試圖阻止國會發出要他提交銀行紀錄、納稅申報單或其他資料的傳票。這些調查與民主黨所主導針對川普涉嫌與烏克蘭私相授受的彈劾調查並不同案。

民主黨籍的紐約曼哈頓區檢察官范斯（Cyrus Vance）在一件與川普、川普集團（Trump Organization）及川普家族不動產生意有關的犯罪調查中，需要川普的納稅申報單。

路透社報導，法庭將於明年3月就川普的陳述展開言詞辯論，預計6月底做出裁定。

川普的律師之一塞庫洛（Jay Sekulow）說：「我們很高興最高法院同意複審總統的3項待決案件，這些案件帶出了重要的憲法議題。」

這些案件是一種測試，一則檢視司法如何看待川普所稱傳票威脅到總統職權的辯詞，一則如何看待國會議員立法或檢察官進行犯罪調查時對資訊的需求。

最高法院9名大法官中，以保守派占5人居多，其中戈蘇奇（Neil Gorsuch）和卡瓦諾（Brett Kavanaugh）是川普任命。

川普律師團認為，如果發出要總統交出資料的傳票，往後檢察官可能會為了前途或在政治上得分而積極調查總統。

(中央社)