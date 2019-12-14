▲國道六國姓一號隧道發生火燒車現場。（警方提供／楊樹煌南投傳真）

▲國道六國姓一號隧道發生火燒車後，隧道內濃煙四起。（警方提供／楊樹煌南投傳真）

▲國道六國姓一號隧道發生火燒車，經撲滅後只剩汽車骨架。（警方提供／楊樹煌南投傳真）

國道六國姓一號隧道今14日上午8時24分發生一輛自小客休旅車火燒車意外，所幸韓姓駕女駕駛和4位乘客都及時幸運平安逃離，現場經國道七隊警察指派巡邏車及緩撞車前往，並通報南投縣消防局派遣水車及救護車前往協助處理後，將隧道暫時封閉，火勢已即時撲滅，起火原因正由道警調查了解中。

國道七大隊表示，今上午有輛由韓姓女駕駛所駕駛的休旅車，行經國道六東向19.6公里，國姓一號隧道的內車道，突然發覺車狀有異並冒煙，隨即停車待檢，當駕駛和乘客下車不久，即起火燃燒。

國隊七大隊警察據報，隨即趕赴現場，由於現場因火勢猛烈，為考量行車安全，馬上封閉國姓一號隧道西行全線，並加派巡邏車於隧道入口處，引導車流下國姓交流道。

火燒車經消防隊前往現場搶救、撲滅後、目前已正由南投縣消防局鑑識調查中，並通報南投工務段，經檢視安全無虞後已恢復通車。

國道七大隊大隊長李信義呼籲駕駛者，火燒車事件多為車輛故障所致，用路人平時即應注意車輛保養工作，如果為車齡較高的車輛，尤應特別加強保養及定期檢驗。

另在上路前亦應再次行前檢查，尤其行車安全至關重要的五油（燃料油、機油、動力方向油、煞車油、變速箱油）、四燈（頭燈、方向燈、煞車燈、倒車燈）、三水（水箱水、電瓶水、雨刷液）等，以降低車輛故障機率。

(中時 )