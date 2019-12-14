今年冬天接連出現兩張破紀錄的右投手合約，自由市場史上最貴的左投手仍是紅襪普萊斯(David Price)在2016年簽的7年2.17億美元，而且紅襪似乎受夠了。紅襪1年600萬美元簽下前雙城左投裴瑞茲(Martin Perez)，他們現在擁有6位先發投手輪值，賣掉普萊斯的傳言四起。

未來3季，普萊斯每年都要領走3200萬美元，重點是紅襪不想再負擔豪華稅，必須把團薪下修千萬美元，出清普萊斯是最直接的方案。裴瑞茲今年表現很差，自責分率5.12，雙城拒絕750萬美元球團選項，以50萬美元將他買斷，紅襪簽下裴瑞茲的意圖顯然就是要清理昂貴的先發輪值。

普萊斯現年34歲，球速下滑是難免的，今年自責分率4.28還可以，紅襪貼錢還是能賣掉。洛杉磯道奇在今冬補強屢次失利，需要先發投手的雙城、天使、巨人、白襪都是普萊斯可能的新東家。此外紅襪還便宜買下優替人帕拉薩(Jose Peraza)來守二壘以減少開支。

(中時電子報)