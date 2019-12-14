立委蔡適應（右）說，全國老舊高地社區以基隆最多，也可說是「基隆條款」。（許家寧攝）

基隆市有9成以上為山坡地，為全國山坡地最多的區域，很多山上造鎮的老舊社區管線年久失修、漏水嚴重，不少社區當初建商為省下管理費用，擅自切結管理，造成約1萬戶求助無門，立委蔡適應爭取4年12億元獲政院核定，社區僅分擔2成，明年開始受理、改善。

蔡適應表示，老舊高地社區是指水公司「水壓不可及之處」，如果沒有加壓站、打水設備，拉一條專門管線到社區，就沒有水。有些建商當年興建社區有繳交操作年費、工程管理費給水公司代為管理，但卻有更多的社區，卻向水公司表達自行管理。

蔡適應說，基隆市用水戶數約15萬戶，嚴重漏水社區約有1萬多戶，少則300戶、多則2000戶，每個月漏水就好幾萬度，全台以基隆、汐止最多，也可以說是「基隆條款」，20多年來一直無法解決的案子，經過3年努力，住戶長年困擾總算有解。

計畫總經費12.3億元，分4年編列，現有老舊高地社區的加壓管路，在社區所有權人達成共識後，即可申請由自來水公司代管維護加壓管路，工程費用由政府負擔80％，社區用戶負擔20％，民眾負擔的費用則在水費單裡收取，最高可攤提到20年。

蔡適應表示，高地供水工程費用從依管線長度不同，費用從百萬到千萬都有可能，對住戶來說是龐大的費用負擔，感謝行政院長蘇貞昌能夠站在人民利益的基礎上，將原先規畫的補助70％調高為80％，讓用水戶每月的負擔可有效減輕。

(中時 )