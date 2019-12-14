台北市立委選舉第三選區被視為「男神之戰」，民進黨的吳怡農不僅來勢洶洶，更享有年輕族群與網路高聲量，讓本來高枕無憂的國民黨現任立委蔣萬安陷入苦戰。網友直言，吳勝選與否並不重要，民進黨之所以推他出來，真正目的在綁住泛綠的年輕票；即便吳敗選，只要惜敗，總統蔡英文必會給他安插個國安會職位。繼續栽培。
網友在PTT論壇發文《吳怡農是不是會扳倒蔣萬安？》寫道：「吳怡農臉書聲勢很驚人，發文13分鐘就2498人按讚，完全把蔣萬安輾壓過去。蔣1978年次，吳1980年次，DPP養一個型男，根本專門用來對付蔣萬安。」
文章一出，討論熱烈。有人回應：「吳怡農有沒有選上不是重點啊！重點在於推出吳怡農跟賴品妤的目的為何？在於要綁住泛綠的年輕票。你說他們政二代也好，那些迷妹跟甲甲會在意嗎？沒看到在網路上，一堆吳的女粉絲嗎？甚至可以投放到全台。只能說民進黨很會選舉，在大敗後，檢視手上還有的牌跟籌碼，快速完成年輕化。」
對此，有網友更直言：「吳怡農在街頭，結果變成粉絲見面會，人龍綿延數百公尺。這次吳怡農不用勝，只要惜敗，小英安插個國安會職位給他，2022 DPP台北市長候選人就是吳怡農了！」
(中時電子報)
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