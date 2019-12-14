近期因國民黨不分區名單槓上吳敦義主席的國民黨副主席郝龍斌，14日接受momotv《大雲時堂》李四端專訪，對於最近國民黨內大型活動都不見郝副主席一同上台造勢，李四端俏皮詢問：「你沒有被黨中央『邊緣』吧？」郝副主席笑稱：「應該還算站在中央。」成功接球。

最先與郭台銘接線的郝龍斌，被李四端問及：「郭台銘的整合會不會是藍營勝選一大關鍵？黨內誰最有資格說服郭台銘？」郝龍斌不諱言，自己是能說服郭董人選的其中之一，但前提是郭董有意願。李四端再追問：「那你會去做嗎？」郝龍斌耐人尋味的回答：「有些事只能做不能說。」他也表示，與郭台銘有共同目標就是要「下架民進黨」，所以彼此就有合作空間。

李四端問及郝龍斌對於國民黨2020的選情，「哪來的樂觀？」郝龍斌提到，「若能把韓粉的支持度跟熱度，變成拉票的動力，兩個韓粉拉一個原來不投給韓國瑜的人，我們就贏定了！尤其是年輕人，只要家裡長輩窮盡洪荒之力，把年輕人拉過來的話，勝選機會就很大。」

(中時 )